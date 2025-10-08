Produção industrial alemã tem em agosto maior queda em mais de três anos

A produção no maior ramo industrial da Alemanha, a indústria automotiva, caiu 18,5% em relação ao mês anterior, devido à combinação de fechamentos anuais de fábricas para feriados e trocas de produção, informou o escritório de estatísticas.

A demanda do principal parceiro comercial da Alemanha, os Estados Unidos, desacelerou após meses de compras antecipadas antes das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

"Mesmo que possa haver alguns fatores pontuais em jogo, tememos que a queda acentuada na produção industrial também reflita fortemente o fim da antecipação de tarifas por parte dos EUA", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

Ele alertou que os dados industriais "extremamente decepcionantes" de agosto aumentaram o risco de mais um trimestre de contração para a economia alemã, que encolheu 0,3% no segundo trimestre em comparação com os três primeiros meses do ano.

