S&P 500 e Nasdaq fecham em alta com força de setor de tecnologia compensando preocupações com o Fed

O S&P 500 e o Nasdaq registraram os maiores patamares de fechamento da história, enquanto o Dow terminou essencialmente estável.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,20 ponto, ou 0,00%, para 46.601,78 pontos, o S&P 500 ganhou 39,13 pontos, ou 0,58%, para 6.753,72 pontos e o Nasdaq Composite ganhou 255,02 pontos, ou 1,12%, para 23.043,38 pontos.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, as ações de tecnologia lideraram os ganhos, enquanto as ações de energia tiveram a perda percentual mais acentuada.

"O tema continua sendo o crescimento agressivo, com uma oferta constante de anúncios de negócios, um após o outro, relacionados ao espaço de IA", disse Bill Merz, chefe de Pesquisa de Mercado de Capitais do U.S. Bank Wealth Management, em Minneapolis.

"Qualquer coisa ligada à IA está atraindo uma quantidade significativa de atenção."

Em meio à euforia contínua em torno da IA, o aumento da incerteza dos EUA e geopolítica fez com que os preços do ouro ultrapassassem o limite de US$4.000 por onça, à medida que os investidores migram para o metal como uma proteção contra riscos crescentes.