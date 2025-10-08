Taxas dos DIs fecham em queda, mas receio com fiscal limita movimento

Em um dia de agenda esvaziada de indicadores econômicos, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,485% no fim da tarde, em baixa de 5 pontos-base ante o ajuste de 13,535% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2029 marcava 13,425%, ante o ajuste de 13,463%.

Entre os vencimentos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,735%, em baixa de 6 pontos-base ante 13,798%.

Na terça-feira as taxas futuras tiveram ganhos firmes no Brasil, de mais de 10 pontos-base nos vencimentos longos, em parte porque o mercado recebeu negativamente a confirmação de que o governo Lula estuda proposta para zerar as tarifas de ônibus em todo o país.

Na semana passada, os prêmios já haviam subido em função das especulações sobre possível proposta do governo para o transporte público.

Profissionais ouvidos pela Reuters avaliaram que, após o forte movimento da véspera, haveria espaço para baixas mais fortes das taxas nesta quarta-feira -- mas novamente a questão fiscal segurou os prêmios.

“As taxas no zero a zero ou em leve queda têm a ver com a agenda mais esvaziada e com o impasse em relação à aprovação da MP no Congresso. Há um nível de incerteza grande”, comentou durante a tarde Rafael Sueishi, head de renda fixa da Manchester Investimentos. “Como ontem houve um movimento relevante (de alta) nas taxas, hoje o investidor fica em compasso de espera”, acrescentou.