Tesouro da Argentina tenta conter queda do peso enquanto aguarda apoio dos EUA

"Em apenas quatro dias de negociação, após a retirada quase completa dos exportadores agrícolas, o Tesouro já perdeu US$1,35 bilhão - mais de 60% dos US$2,23 bilhões arrecadados com o esquema de imposto de renda com retenção zero", acrescentou.

As eleições de meio de mandato, em 26 de outubro, são vistas como um teste importante para o presidente Javier Milei, que está na segunda metade de seu mandato com apoio limitado do Congresso.

Em uma tentativa de acalmar os mercados e aliviar a pressão sobre o peso, o ministro da Economia, Luis Caputo, está nos Estados Unidos delineando o apoio norte-americano, que pode incluir um acordo de swap cambial de US$20 bilhões.

Os títulos internacionais em dólar também estavam caindo, já que os investidores aguardam os detalhes do apoio dos EUA.

"Após as eleições, é provável que uma nova estrutura seja introduzida com uma taxa de câmbio mais livre e taxas de juros reais mais baixas, dando suporte ao o acúmulo de reservas e rolagens mais sustentáveis da dívida do Tesouro", disse Roberto Geretto, economista da AdCap.

O peso abriu estável em 1.430 por dólar, apoiado por vendas em bloco com o objetivo de limitar a volatilidade. O peso está oscilando próximo ao limite superior de sua banda flutuante, o que se for quebrado exigiria intervenção do banco central vendendo reservas internacionais.