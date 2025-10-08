Venda de veículos novos cresce quase 8% em setembro e produção recua, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil em setembro subiram 7,9% ante agosto, mas a produção caiu 1,5%, pressionada em parte pelo segmento de caminhões, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela associação de montadoras, Anfavea.

Na comparação com setembro do ano passado, as vendas somaram 243,2 mil veículos, alta de 2,9%. Já a produção avançou 5,8%, a 243,4 mil unidades, segundo a entidade.

As exportações, que têm sido puxadas nos últimos meses pelo crescimento do mercado interno na Argentina, saltaram 26,2% em setembro sobre um ano antes, para 52,5 mil veículos.