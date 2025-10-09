Ações da China fecham em máxima de 10 anos com ganhos em setor de chips e do ouro após feriado

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam em seus níveis mais altos em mais de 10 anos nesta quinta-feira, impulsionadas por fortes avanços dos setores de semicondutores, inteligência artificial e do ouro, à medida que os investidores retornavam de feriado e tentavam acompanhar os mercados globais.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,32%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,48%. Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,29%.

As ações de mineradoras de ouro chinesas dispararam, acompanhando o aumento do preço do ouro, que atingiu uma máxima recorde acima de US$4.000 a onça na quarta-feira.