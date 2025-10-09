B3 exclui Ambipar de seus índices e não renovará certificação de ações verdes

A decisão, segundo a B3, baseia-se em dispositivo do manual de definições e procedimentos dos índices da B3, segundo o qual a bolsa poderá, a seu critério, excluir um ativo de índices visando preservar a continuidade, a replicabilidade, a representatividade e a integridade do índice.

A bolsa também afirmou que a empresa não terá renovada a certificação de "B3 Ações Verdes", citando que a metodologia para tal designação prevê "que, caso a companhia, seus diretores ou administradores tenham sua imagem associada a eventos ou incidentes relacionados a aspectos Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa (ASG) que suscitem risco de imagem, a titulação pode não ser concedida ou retirada".

No final de setembro, a Ambipar obteve da Justiça do Rio de Janeiro medida cautelar que, entre outras medidas de proteção, suspendeu efeitos de cláusulas contratuais que acionariam a aceleração de dívidas do grupo, bem como a exigibilidade de obrigações sob instrumentos contratuais relevantes.

A busca da Ambipar por proteção teve como gatilho uma operação de crédito da companhia com o Deutsche Bank, que demandou garantias adicionais e que consumiu montante elevado no caixa da companhia em poucos dias.

No pedido, citado no despacho sobre a decisão que concedeu a tutela cautelar, a companhia citou riscos de cláusulas de vencimento cruzado (cross-default) que implicariam um rombo de R$10 bilhões, o que acarretaria um gravíssimo risco de insolvência imediata do grupo.

Em relatório na ocasião, a agência de classificação Fitch afirmou que entendeu que a Ambipar entrou em um processo semelhante a inadimplência (default).