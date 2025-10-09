BC do Japão deve ser cauteloso sobre aumentos de juros, diz assessor do provável próxima premiê

Apontando para um recente aumento nos mercados de ações japoneses, que foi parcialmente impulsionado pelo otimismo de que Takaichi promoverá políticas de estímulo econômico, Honda disse que a eleição dela como nova líder do partido governista criou um impulso positivo.

"Espero sinceramente que eles (o Banco do Japão) não aumentem os juros agora", disse ele.

Mas ele enfatizou que as decisões de política monetária cabem ao banco central.

"Há uma sensação crescente de que pode estar se aproximando o momento em que outro aumento de juros poderia ser tolerado", disse ele. "Ainda não está claro se isso ocorrerá em dezembro ou janeiro. No mínimo, Takaichi parece estar adotando uma postura cautelosa."

Honda, ex-assessor especial do gabinete, foi um arquiteto das políticas de estímulo "Abenomics" que o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe implantou em 2013 - uma combinação de afrouxamento monetário ousado, política fiscal flexível e reforma que ajudou a economia a escapar de mais de uma década de deflação, mas aumentou a enorme dívida do governo.

A escolha de Takaichi, uma defensora de longa data do Abenomics, como chefe do partido governista na semana passada a deixa no caminho para se tornar a primeira-ministra do Japão, o que fez com que as ações subissem e o iene caísse conforme os investidores equilibram as perspectivas de mais estímulos com o aumento da dívida do governo e a pressão sobre o banco central para adiar mais aumentos nas taxas.