China amplia restrições a terras raras e mira setores de defesa e semicondutores

As medidas ampliam os controles anunciados por Pequim em abril, que causaram escassez em todo o mundo antes que uma série de acordos com a Europa e os EUA aliviasse a crise de fornecimento.

As novas restrições chegam semanas antes de uma reunião presencial programada entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

A China detém mais de 90% da produção mundial de terras raras processadas e ímãs de terras raras. Os 17 elementos de terras raras são materiais vitais em produtos que vão desde veículos elétricos até motores de aeronaves e radares militares.

As exportações de 12 deles agora estão restritas depois que o Ministério do Comércio acrescentou cinco -- hólmio, érbio, túlio, európio e itérbio -- juntamente com materiais relacionados.

Empresas estrangeiras que produzem algumas das terras raras e ímãs relacionados na lista também precisarão agora de uma licença de exportação chinesa se o produto final contiver ou for fabricado com equipamentos ou materiais chineses. Isso se aplica mesmo que a transação não inclua empresas chinesas.

As regulamentações imitam as regras que os Estados Unidos implementaram para restringir as exportações de produtos relacionados a semicondutores de outros países para a China.