Cyrela eleva lançamentos em 62% no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Cyrela anunciou nesta quinta-feira que o valor dos lançamentos de imóveis no terceiro trimestre disparou 62% sobre um ano antes, para R$5,05 bilhões, segundo prévia operacional do período.
As vendas totais contratadas da companhia somaram R$3,55bilhões, um crescimento de 11% ante o terceiro trimestre do ano passado.
Das vendas líquidas realizadas no trimestre, R$185 milhões se referem à venda de estoque pronto (5%), R$1,28 bilhão à venda de estoque em construção (36%) e R$2,08 bilhões à venda de lançamentos (59%), afirmou a empresa.
(Por Alberto Alerigi Jr.)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.