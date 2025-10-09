Cyrela eleva lançamentos em 62% no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Cyrela anunciou nesta quinta-feira que o valor dos lançamentos de imóveis no terceiro trimestre disparou 62% sobre um ano antes, para R$5,05 bilhões, segundo prévia operacional do período.

As vendas totais contratadas da companhia somaram R$3,55bilhões, um crescimento de 11% ante o terceiro trimestre do ano passado.

Das vendas líquidas realizadas no trimestre, R$185 milhões se referem à venda de estoque pronto (5%), R$1,28 bilhão à venda de estoque em construção (36%) e R$2,08 bilhões à venda de lançamentos (59%), afirmou a empresa.