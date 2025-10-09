Dólar fecha em alta ante o real após aceleração das cotações no exterior

O dólar à vista encerrou a sessão em alta de 0,61%, aos R$5,3754. No ano, porém, a divisa acumula baixa de 13,01%.

Às 17h03, na B3, o dólar para novembro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,70%, aos R$5,4035.

No início do dia, o dólar chegou a oscilar em baixa no Brasil, em sintonia com o recuo da moeda norte-americana ante várias divisas pares do real, como o rand sul-africano, o peso chileno e o peso mexicano.

No entanto, a aceleração do dólar ante outras moedas fortes, como o iene e o euro, acabou empurrando as cotações em outras praças, inclusive no Brasil.

“O dólar subiu lá fora em relação a todas as moedas, muito em função do que a próxima primeira-ministra do Japão falou”, pontuou João Oliveira, superintendente de Câmbio na Moneycorp.

A chefe do partido governista do Japão, Sanae Takaichi, que caminha para se tornar primeira-ministra, disse que o banco central do país é responsável pela definição da política monetária, mas que qualquer decisão tem que se alinhar à meta do governo.