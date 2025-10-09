EUA compraram pesos argentinos e acertaram linha de swap de US$20 bi, diz Bessent

Bessent emitiu sua declaração ao final de quatro dias de reuniões com o ministro das Finanças da Argentina, Luis Caputo, em encontros que também incluíram funcionários do Fundo Monetário Internacional, que em abril concedeu à Argentina um novo programa de empréstimo de US$20 bilhões.

Bessent disse que Caputo o havia informado sobre sua estreita coordenação com o FMI em relação aos compromissos de reforma da Argentina, acrescentando: "As políticas da Argentina, quando ancoradas na disciplina fiscal, são sólidas. Sua banda cambial continua adequada ao seu propósito."

Um porta-voz do FMI não pôde ser contatado imediatamente para comentar as medidas dos EUA.

"A Argentina está enfrentando um momento de extrema falta de liquidez", disse Bessent em sua postagem. "A comunidade internacional -- incluindo o FMI -- está unida em apoio à Argentina e à sua estratégia fiscal prudente, mas somente os EUA podem agir rapidamente. E nós agiremos. Para isso, compramos diretamente pesos argentinos."

Porta-voz do Treasury dos EUA se negou a fornecer mais detalhes, inclusive sobre a quantidade de pesos comprados e como a linha de swap de moeda de US$20 bilhões será estruturada.

(Reportagem de Bhargav Acharya e Ismail Shakil)