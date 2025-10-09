Exportações da Alemanha têm queda inesperada em agosto com impacto de tarifas dos EUA

Para os EUA, as exportações tiveram queda de 2,5% em agosto em relação a julho. Em comparação com agosto de 2024, elas caíram 20,1% em uma base ajustada sazonalmente e pelo calendário.

O fluxo de mercadorias para os EUA, em particular, deve permanecer fraco nos próximos meses, especialmente porque as tarifas mais altas são agravadas por um euro ainda mais forte, disse Ralph Solveen, economista sênior do Commerzbank.

O governo do presidente norte-americano Donald Trump impôs uma tarifa de importação de 15% sobre a maioria dos produtos da UE, segundo um acordo firmado com o bloco de 27 países em julho, que visava evitar uma guerra comercial entre ambos os lados, que respondem por quase um terço do comércio global.

Os EUA foram o maior parceiro comercial bilateral da Alemanha em 2024, com o comércio de mercadorias totalizando 253 bilhões de euros, e a economia alemã deve ser gravemente afetada pelas tarifas já que é voltada para as exportações.

Mesmo enfrentando as questões sobre os EUA, as exportações da Alemanha para países fora da UE aumentaram 2,2% em agosto, já que as exportações para a China cresceram 5,4% em comparação com julho.

Entretanto, é improvável que as entregas para a China ganhem mais ritmo nos próximos meses, disse Solveen.