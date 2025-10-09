Fed deve ser cauteloso com cortes de juros devido a riscos de inflação, diz Barr

Com os riscos de alta para a inflação e negativos para o mercado de trabalho, o Fed está em uma "posição desafiadora", sem um caminho livre de riscos para definir a política monetária, disse Barr, repetindo explicitamente a forma como o chair do Fed, Jerome Powell, formulou o dilema atual do banco central.

Barr disse que defendeu a redução de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pelo Fed no mês passado, mas concentrou muitos de seus comentários nos riscos que as tarifas do governo Trump representam para a inflação, sugerindo que não está convencido da necessidade de uma série de cortes nos juros, como os mercados financeiros esperam atualmente.

Ele disse que prevê que a inflação subjacente pela principal medida do Fed, o núcleo do índice de preços PCE, suba para mais de 3% até o final deste ano, e observou que as autoridades do banco central não esperam que a inflação geral caia para a meta de 2% até o final de 2027. Esse seria o período mais longo de inflação pelo PCE acima de 2% desde um período de sete anos que terminou em 1993, disse Barr.

"Depois da alta inflação que os norte-americanos suportaram, mais dois anos seria muito tempo para esperar um retorno à nossa meta, e essa possibilidade pesa em meu julgamento sobre a política monetária apropriada", disse ele.