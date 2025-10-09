Haddad não irá a Washington para reuniões do Banco Mundial, FMI e G20, diz Fazenda

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não viajará mais para Washington para reuniões do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e G20 na próxima semana, informou a pasta nesta quinta-feira.

A viagem de Haddad estava inicialmente marcada para os dias 13 a 16 deste mês. Em nota, a Fazenda informou que o ministro permanecerá no cumprimento de agendas oficiais no Brasil e será representado em Washington pela secretária de Assuntos Internacionais do ministério, Tatiana Rosito.

Uma fonte ouvida pela Reuters apontou a derrubada pelo Congresso da Medida Provisória 1303, que tratava da taxação de aplicações financeiras, como a razão do cancelamento da viagem, à medida que o governo precisará encontrar soluções para recompor o Orçamento. A MP teria impacto fiscal de R$14,8 bilhões em 2025 e de R$36,2 bilhões em 2026, considerando as novas receitas previstas e os cortes de despesas.