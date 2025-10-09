HSBC oferece US$13,6 bi para comprar Hang Seng Bank

O executivo disse à Reuters que a iniciativa referente ao Hang Seng mostrou que o HSBC tem poder de fogo para fazer negócios, e que procuraria fazer mais aquisições ao mesmo tempo em que continuaria com os desinvestimentos.

“Somos geradores de capital e temos solidez financeira para sair e adquirir”, disse ele, observando que Hong Kong, o Reino Unido, transações bancárias e patrimônio eram suas áreas prioritárias para crescimento.

Elhedery acredita que pode extrair valor retirando as ações da Hang Seng da bolsa e simplificando as operações, e disse que isso seria mais vantajoso para os acionistas do HSBC do que gastar o dinheiro em recompras.

O HSBC oferecerá 155 dólares de Hong Kong por ação pelos 36,5% das ações do Hang Seng que não possui, disse, um prêmio de 30,3% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira, dando uma avaliação total de US$37 bilhões.

As ações do Hang Seng Bank subiram 26%, mas as ações do HSBC caíram em Londres e Hong Kong .

(Reportagens de Selena Li em Hong Kong, Scott Murdoch em Sydney e Tommy Reggiori Wilkes em Londres)