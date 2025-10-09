Ibovespa fecha em queda puxada por Petrobras em dia com fiscal e IPCA no radar

"Apesar do índice abaixo do esperado, não esperamos mudança na expectativa do mercado para o início da flexibilização da política monetária, que deve se manter para o final do primeiro trimestre de 2026", disse a economista-chefe do InvestSmart XP, Mônica Araújo.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caiu 1,44%, contaminada pela queda dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent fechou em baixa de 1,55%, a US$65,22. PETROBRAS ON recuou 1,35%. No setor, BRAVA ON perdeu 5,09%, tendo ainda no radar anúncio de interrupção da produção de parte das unidades da Bacia Potiguar para realização de adequações. A suspensão ocorre em meio a uma auditoria por parte da agência reguladora ANP, iniciada em 29 de setembro.

- BRASKEM PNA recuou 3,98%, com receios sobre potenciais reflexos da derrubada da MP 1303. Analistas do BTG Pactual citaram que a MP e o Projeto de Lei 892/25, de estímulo à indústria química (PRESIQ), estão bastante correlacionados no debate fiscal, dado que a MP foi pensada gerar receitas que poderiam servir como compensação financeira de novos programas. No entanto, citaram, a maior parte desses recursos já foi incorporada ao Orçamento de 2026 para fechar o déficit primário. "Na prática, isso significa que as receitas da MP estão amplamente 'carimbadas' para a redução do déficit, restando pouco espaço discricionário para iniciativas como o PL 892/25."

- WEG ON valorizou-se 4,79%, revertendo as perdas no mês, que até a véspera orbitavam os 3%. Analistas do Bradesco BBI chamaram a atenção para declarações do presidente-executivo da Light na véspera, de que empresa reúne condições técnicas para conseguir a renovação antecipada de sua concessão no Rio de Janeiro. "Se a renovação da concessão da Light for aprovada, o programa de investimentos da empresa poderá impulsionar a demanda pelas soluções de geração, transmissão e distribuição da WEG nos próximos anos", afirmaram em nota a clientes. Os analistas também citaram o plano da elétrica de participar de leilão de reserva de capacidade, "o que deve aumentar a demanda por sistemas de armazenamento de energia por baterias e beneficiar a WEG se for escolhida como fornecedora".

- B3 ON avançou 1,03%, favorecida pelos eventos em Brasília, uma vez que a MP 1303 também previa aumento da CSLL para a companhia. Na véspera, os papéis fecharam em alta de mais de 3%. Entre os bancos do Ibovespa, não houve sinal único. ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,16%, BRADESCO PN valorizou-se 0,53%, BANCO DO BRASIL ON avançou 0,33%, SANTANDER BRASIL UNIT fechou com elevação de 1,32% e BTG PACTUAL UNIT encerrou com variação negativa de 0,06%.