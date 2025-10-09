ICVA mostra queda real de 0,2% nas vendas do varejo brasileiro em setembro

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro encolheram 0,2% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, descontada a inflação, segundo o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), calculado pela empresa de pagamentos controlada por Banco do Brasil e Bradesco.

Foi quarto mês seguido de resultado negativo, mas o ritmo diminuiu por causa da recuperação do setor de serviços. Em agosto, o ICVA teve queda de 1,5%, em julho apurou recuo de 0,8% e em junho registrou retração de 2,5%.

Em termos nominais, ICVA de setembro apontou expansão de 4,3%, com crescimento de 6% no comércio eletrônico e de 3,7% nas vendas físicas, conforme os números divulgados pela Cielo nesta quinta-feira.