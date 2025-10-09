Indústria do cimento melhora projeção de vendas para o ano, Nordeste dispara

As vendas de cimento no Brasil em setembro cresceram 4,6%sobre um ano antes, para 6,07 milhões de toneladas, acumulando no terceiro trimestre crescimento de 1,7% sobre a comercialização do mesmo período de 2024, a 18,2 milhões de toneladas, segundo a entidade.

No acumulado do ano, as vendas mostram crescimento de 3%, a 50,2 milhões de toneladas, o que significa que a entidade espera uma desaceleração da comercialização no restante deste ano.

"Normalmente o segundo semestre tem uma sazonalidade positiva, mas estamos vendo uma desaceleração e a tendência é que o crescimento se reduza", disse o presidente do Snic, citando fatores que incluem queda nos lançamentos do programa MCMV e os juros elevados da economia.

Questionado sobre a expectativa para 2026, marcado por eleições, Penna se mostrou cauteloso, apesar das previsões de queda da Selic a partir do início do próximo ano.

"Tradicionalmente, ano de eleição tem uma movimentação maior da economia, mas não se espera nada muito grandioso que justifique otimismo maior para o ano que vem", disse o presidente do Snic. "Já estamos em uma base forte, de dois anos seguidos de alta (das vendas). Qualquer crescimento para o ano que vem já será um esforço importante."

Penna afirmou que o MCMV poderá atingir a contratação de 2,5 milhões de moradias entre 2023 e o final de 2026, o que implica em uma adição às vendas de cimento no Brasil de 12 milhões a 13 milhões de toneladas. A expectativa anterior de 10 milhões era baseada em um avanço do programa habitacional para uma contratação de 2 milhões de moradias até o fim de 2026.