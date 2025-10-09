IPCA sobe 0,48% em setembro, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,48 por cento em setembro, após baixa de 0,11 por cento no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

No acumulado de 12 meses até setembro, o IPCA teve alta de 5,17 por cento.

Pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,52 por cento em setembro, acumulando em 12 meses avanço de 5,22 por cento.