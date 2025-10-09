Líder do partido governista do Japão diz que decisões do BC sobre juros devem estar alinhadas com meta do governo

"Acredito que devemos ter como objetivo alcançar uma inflação impulsionada pela demanda (forte)", disse Takaichi, sinalizando sua cautela contra um aumento prematuro dos juros.

"Meios específicos de política monetária estão sob a jurisdição do Banco do Japão. Mas qualquer decisão que ele tome deve estar alinhada com a política econômica do governo", disse Takaichi, que é conhecida como defensora de políticas fiscais e monetárias expansionistas.

A vitória surpreendente de Takaichi em uma disputa pela liderança do partido no fim de semana, que a coloca no caminho para se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão, levou o iene a uma mínima de oito meses em relação ao dólar, com a diminuição das apostas de um aumento da taxa de juros no curto prazo pelo banco central.

"Não quero provocar quedas excessivas do iene. Mas, em geral, há prós e contras em um iene fraco", disse Takaichi.

Embora um iene fraco sirva como um alívio para os fabricantes afetados pelas tarifas mais altas dos Estados Unidos, ele prejudica as famílias ao aumentar o custo das importações de matérias-primas, disse ela.

Takaichi disse que dará imediatamente uma ordem para compilar um pacote de medidas para amortecer o impacto econômico do aumento do custo de vida, caso seja escolhida pelo Parlamento para se tornar a próxima primeira-ministra.