Lucros das empresas dos EUA deve ser mais moderado no 3º tri, com destaque para gastos com IA

Os "valuations" atingiram níveis que alguns investidores consideram instáveis, com o S&P 500 sendo negociado atualmente a cerca de 23 vezes as estimativas de lucros futuros e bem acima de sua média de 10 anos, de 18,7 vezes, com base em dados da LSEG Datastream. Valuations elevados em ações de tecnologia e crescimento de megacaps representam um risco particular, dadas as preocupações com investimentos e gastos em IA.

Os investidores estão ansiosos para ver os resultados trimestrais como referência, pois a paralisação do governo dos EUA, iniciada em 1º de outubro, atrasou os relatórios econômicos oficiais do governo norte-americano.

A falta de informações tornou mais difícil entender como a economia está se saindo e como o Federal Reserve pode proceder com as taxas de juros. No mês passado, o banco central dos EUA cortou os juros pela primeira vez desde dezembro, em meio à fraqueza do mercado de trabalho.

Ainda assim, dados econômicos otimistas durante o último trimestre provavelmente significam que os lucros e o crescimento de receita das empresas do S&P 500 no terceiro trimestre irão superar as expectativas de consenso do mercado, de acordo com o estrategista-chefe de ações dos EUA do Goldman Sachs, David Kostin, e sua equipe.

Estrategistas do Goldman Sachs escreveram em nota que esperam que as empresas tenham mantido suas margens de lucro, mesmo com as tarifas de importação "provavelmente tendo sido um obstáculo maior no terceiro trimestre do que no segundo trimestre", e afirmaram que as taxas alfandegárias aumentaram 33% nesse período, para US$93 bilhões.

A receita provavelmente cresceu 5,7% para as empresas do S&P 500 em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, de acordo com a LSEG. As vendas aumentaram 6,4% no segundo trimestre e 5% nos três primeiros meses do ano.