Mercado Livre está em conversas para mudar lei de venda de medicamentos online, diz executivo

(Reuters) - O Mercado Livre está conversando com autoridades para mudar a regulamentação sobre a venda de medicamentos online e, assim, permitir sua venda no marketplace, disse o líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, em uma coletiva de imprensa.

De acordo com o executivo, a proposta do grupo está focada em servir como plataforma para as redes de farmácia, tanto pequenas como grandes, e não de competir com elas.

O executivo acrescentou que a recente compra da Target, uma farmácia localizada no bairro Jabaquara, na zona sul da cidade de São Paulo, servirá de teste para a companhia aprender sobre as operações e preparar para o seu uso no marketplace uma vez que seja permitido.