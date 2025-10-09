Metade do ganho do real se deve à alta da moeda brasileira e metade vem da baixa do dólar, avalia diretor do BC

David afirmou ainda que as reservas internacionais do Brasil estão em nível "bastante razoável" e que isso não lhe "tira o sono".

"As reservas cresceram quase 10% este ano, por rentabilidade. Não compramos dólares", lembrou David. "Elas são reservas para o caso de necessidades."

O diretor do BC citou ainda uma característica do mercado de câmbio brasileiro, que tem mais de 90% da liquidez concentrada nos derivativos, contra cerca de 10% do segmento spot (à vista) -- ao contrário do que se vê em outros países, que concentram cerca de 50% em cada um dos segmentos.

Além disso, David ponderou que os canais de comunicação entre os mercados spot e de derivativos cambiais no Brasil são "razoavelmente estreitos".

Por conta disso, segundo ele, quando ocorre alguma disfuncionalidade no mercado de câmbio, atuar no spot não é o mais eficiente.

De fato, historicamente, esta característica do mercado brasileiro tem levado o BC a atuar mais por meio de swaps cambiais -- um tipo de derivativo que influencia os preços no mercado futuro de dólar -- do que por meio da venda direta da moeda norte-americana.