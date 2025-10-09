Minério de ferro sobe com reabastecimento de usinas chinesas

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura subiu 0,34%, a US$104,55 a tonelada.

Algumas usinas siderúrgicas começaram a reabastecer estoques após o feriado do Dia Nacional da China, embora as margens de lucro continuem sob pressão devido aos elevados preços do coque, de acordo com a corretora Hexun Futures.

A atividade de negociação no mercado de minério de ferro foi moderada na semana passada, em meio ao fechamento dos mercados chineses. No entanto, os analistas da ANZ observaram que o mercado provavelmente se preocupará com os esforços adicionais para limitar as exportações de aço da China.

Na Europa, a Comissão Europeia propôs redução das cotas de importação de aço isentas de tarifas em quase metade para apoiar a competitividade dos fabricantes de aço da UE.

O aumento das importações e as tarifas dos EUA deixaram os produtores de aço da UE operando com apenas 67% da capacidade, enquanto essas medidas visam aumentar esse percentual para 80%.

No final de setembro, a UE havia anunciado planos para impor tarifas de 25% a 50% sobre o aço chinês e produtos relacionados.