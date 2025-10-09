Minério de ferro sobe com reabastecimento de usinas chinesas

Por Lucas Liew
CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro avançaram nesta quinta-feira, apoiados pela reposição de estoques nas usinas siderúrgicas chinesas após o feriado do Dia Nacional, embora as margens de lucro e preocupações com restrições comerciais ao aço tenham pesado sobre o sentimento do mercado.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou a sessão do dia com alta de 0,96%, a 790,5 iuanes (US$110,90) a tonelada.
O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura subiu 0,34%, a US$104,55 a tonelada.
Algumas usinas siderúrgicas começaram a reabastecer estoques após o feriado do Dia Nacional da China, embora as margens de lucro continuem sob pressão devido aos elevados preços do coque, de acordo com a corretora Hexun Futures.
A atividade de negociação no mercado de minério de ferro foi moderada na semana passada, em meio ao fechamento dos mercados chineses. No entanto, os analistas da ANZ observaram que o mercado provavelmente se preocupará com os esforços adicionais para limitar as exportações de aço da China.
Na Europa, a Comissão Europeia propôs redução das cotas de importação de aço isentas de tarifas em quase metade para apoiar a competitividade dos fabricantes de aço da UE.
O aumento das importações e as tarifas dos EUA deixaram os produtores de aço da UE operando com apenas 67% da capacidade, enquanto essas medidas visam aumentar esse percentual para 80%.
No final de setembro, a UE havia anunciado planos para impor tarifas de 25% a 50% sobre o aço chinês e produtos relacionados.
A China enviou aproximadamente 4% de suas exportações de aço para a UE em 2024, ou o equivalente 368.000 toneladas.
Enquanto isso, o comprador estatal de minério de ferro da China interrompeu as compras de cargas da mineradora australiana BHP durante as negociações anuais de preços no início deste mês. O impasse corre o risco de exercer mais pressão sobre as margens do aço.
(Reportagem de Lucas Liew)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.