Nível de juros do BCE é robusto o suficiente para gerenciar choques, mostra ata de reunião

A chance de novos cortes nas taxas de juros diminuiu ainda mais nas semanas seguintes à reunião, devido aos dados relativamente benignos e aos comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde, de que a faixa de risco em torno das perspectivas de inflação estava diminuindo.

Os mercados agora veem quase nenhuma chance de um corte nos juros este ano, após 2 pontos percentuais de afrouxamento no ano até junho, e veem uma chance em três de um último movimento em algum momento no primeiro semestre do próximo ano.

"É provável que a situação atual mude substancialmente em algum momento, mas atualmente é difícil saber quando e em que direção", disse o BCE no documento.

Ainda assim, a porta para mais afrouxamento não se fechou totalmente, dados os amplos riscos negativos.

A França está em turbulência, a produção industrial alemã está despencando e as exportações alemãs para os EUA estão caindo rapidamente. A poupança das famílias continua subindo, o consumo privado está fraco e a lucratividade das empresas está encolhendo.

(Reportagem de Balazs Koranyi)