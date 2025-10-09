PepsiCo supera estimativas de vendas trimestrais

(Reuters) - A PepsiCo superou as expectativas de Wall Street para a receita do terceiro trimestre nesta quinta-feira, impulsionada pela demanda resiliente por suas bebidas energéticas, refrigerantes mais saudáveis e salgadinhos nos Estados Unidos.

A PepsiCo está enfrentando a pressão ativista da Elliott Management, com o investidor chamando a atenção para o fato de a empresa estar atrás da principal rival, a Coca-Cola , e pressionando-a a considerar a reestruturação de sua rede de engarrafamento e a venda de marcas não essenciais, como a Quaker Oats.

A empresa informou uma receita líquida trimestral de US$23,94 bilhões, em comparação com as expectativas médias dos analistas de US$23,83 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.