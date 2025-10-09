Plano&Plano dobra lançamentos no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Plano&Plano anunciou nesta quinta-feira salto de 99% nos lançamentos de imóveis do terceiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2024, segundo prévia operacional do período.
A companhia lançou nove empreendimentos, somando mais de 8.400 apartamentos, totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$2,1 bilhões.
Já as vendas líquidas no terceiro trimestre tiveram um crescimento de 12,6% sobre terceiro trimestre de 2024, totalizando R$1 bilhão.
O valor médio dos apartamentos vendidos foi de R$280,2 mil, valor que representa um aumento de 27% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Os distratos recuaram quase 20%, para R$91,17 milhões.
(Por Igor Sodré)
