Plano&Plano dobra lançamentos no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Plano&Plano anunciou nesta quinta-feira salto de 99% nos lançamentos de imóveis do terceiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2024, segundo prévia operacional do período.

A companhia lançou nove empreendimentos, somando mais de 8.400 apartamentos, totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$2,1 bilhões.

Já as vendas líquidas no terceiro trimestre tiveram um crescimento de 12,6% sobre terceiro trimestre de 2024, totalizando R$1 bilhão.