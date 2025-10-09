Se houver alteração de curso, BC não terá problema em subir ou ajustar Selic, diz Nilton David

(Reuters) - O diretor de Política Monetária​ do Banco Central, Nilton José David, afirmou nesta quinta-feira que a instituição não terá "nenhum problema" em subir novamente a Selic se necessário, mas reiterou a mensagem de manutenção da taxa básica em 15% por um período prolongado.

Em participação em evento da Câmara Espanhola, em São Paulo, David afirmou que o ciclo de política monetária atual está diferente de outros ciclos, citando o nível de incerteza "bastante maior".

"Neste cenário de incerteza, a condução da política monetária que se requer é algo mais restritivo do que se teria em outros casos", pontuou David, acrescentando: "Se houver alguma alteração do curso, não teremos nenhum problema em ou subir, ou ajustar."