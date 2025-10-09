Siemens assina contrato para modernizar trens urbanos em São Paulo

(Reuters) - A Siemens, através da sua subsidiária Siemens Mobility, assinou um contrato com a Trivia Trens para modernizar três linhas de trens metropolitanos de São Paulo, anunciou a empresa alemã nesta quinta-feira.

A empresa não revelou o valor do contrato.

A Siemens vai fornecer e implementar um sistema completo de sinalização digital com operação automática de trens para as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, cobrindo ao todo 140km de trilhos e 46 estações.