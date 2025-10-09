Taxas dos DIs caem após IPCA abaixo do esperado, mas cautela com política fiscal permanece

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,39%, em baixa de 11 pontos-base ante o ajuste de 13,502% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2029 marcava 13,34%, ante o ajuste de 13,442%.

Entre os contratos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,705%, em baixa de 5 pontos-base ante 13,755%.

Na abertura da sessão, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA, o índice oficial de inflação, subiu 0,48% em setembro, abaixo do 0,52% projetado por economistas consultados pela Reuters. Em 12 meses até setembro a inflação atingiu 5,17%, ante projeção de 5,22%.

Além do resultado cheio abaixo do esperado, a abertura do indicador trouxe uma série de dados favoráveis. A inflação de serviços foi de 0,13% em setembro, abaixo do 0,39% de agosto, enquanto a taxa de aumento dos bens industriais foi de 0,05% no mês passado, contra 0,17% um mês antes, conforme cálculos do banco Bmg. A média dos núcleos de inflação subiu 0,19% em setembro, ante 0,30% em agosto, informou o Bmg.

Em reação, as taxas dos DIs cederam desde o início da sessão, ainda que no exterior os rendimentos dos Treasuries avançassem.

“Apesar da surpresa benigna, o cenário ainda é de cautela por parte do BC e não altera nossa perspectiva de juros em 15% no final do ano”, pontuou o banco Daycoval em relatório publicado após o IPCA.