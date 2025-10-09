Trading de energia no Brasil despenca com mercado digerindo mudanças e restrição de crédito

Dados da BBCE antecipados à Reuters apontam que, de janeiro a setembro, o trading de energia caiu 37,2% na comparação anual, para 307,341 terawatts-hora (TWh). Em volume financeiro, o recuo foi menor, de 3%, para R$70,1 bilhões, com a cifra sustentada pelos patamares mais altos de preços.

Os preços de energia no mercado spot têm mostrado mais volatilidade neste ano, depois de uma alteração promovida pelo governo nos modelos computacionais de precificação -- algo que, em tese, deveria favorecer as negociações.

Porém o mercado tem se mostrado mais cauteloso devido a uma série de fatores, sendo um deles um processo de "aprendizado" de como operar suas estratégias de comercialização diante das mudanças na matriz brasileira que têm afetado diretamente os preços da energia de curto prazo, como a maior penetração da fonte solar.

Eduardo Rossetti, diretor-executivo Comercial, de Produtos, Comunicação Externa e Marketing da BBCE, lembra que a volatilidade de preços de energia esteve sempre associada ao regime de chuvas, que é crucial para a produção das hidrelétricas, para o armazenamento de seus reservatórios e definidor dos custos de geração no país.

Mas nos últimos anos a energia solar conquistou forte participação na matriz, sendo hoje a segunda maior fonte, o que gera reflexos diretos no preço horário da energia. É comum, por exemplo, que o preço spot caia ao piso regulatório de R$58,6 por megawatt-hora (MWh) no meio do dia, com o pico da geração solar, e opere em patamares superiores a R$250 no resto do dia.

"O mercado trabalha muito bem com o risco hidrológico, está muito acostumado com isso... Mas a complexidade da matriz está aumentando tanto que os fatores de volatilidade hoje são muito diversos... Você precisa desapegar dos conceitos antigos que você tinha da matriz, o mercado está aprendendo", aponta Rossetti.