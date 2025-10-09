Wall St cai sem nova orientação de Powell sobre taxa de juros

Os investidores também ficarão atentos a comentários de outros membros do Fed, incluindo o diretor Michael Barr e a presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly.

Qualquer inclinação "hawkish" pode pesar sobre as ações, que se mantiveram fortes mesmo durante um período sazonalmente fraco, em parte devido às expectativas de juros mais baixos.

"Estamos caminhando para uma grande correção, mas é provável que essa correção não ocorra por alguns meses", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,20%, para 46.508,01 pontos. O S&P 500 perdia 0,12%, a 6.745,38 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,14%, para 23.011,97 pontos.

As ações de consumo discricionário do S&P 500 caíam 0,9%, com a Tesla em queda de 1,9% e a Amazon perdendo 0,9%.

A Tesla tinha queda depois que a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA disse que estava abrindo uma investigação sobre 2,88 milhões de seus veículos equipados com o sistema Full Self-Driving.