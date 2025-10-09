Wall Street cai e interrompe rali recorde conforme temporada de balanços se aproxima 

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos terminaram no território negativo nesta quinta-feira, conforme investidores, sem dados econômicos ou qualquer catalisador que influencie o humor do mercado, aproveitaram a oportunidade para se consolidar antes da temporada de balanços do terceiro trimestre.

Os índices S&P 500 e Nasdaq recuaram em relação aos recordes de fechamento de quarta-feira, mas o índice Dow Jones fechou com a maior queda percentual.