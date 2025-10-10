Ações da China recuam de máxima de 10 anos; Hong Kong amplia sequência de perdas

HONG KONG (Reuters) - As ações da China recuaram de seus níveis mais altos em 10 anos nesta sexta-feira, enquanto o mercado de Hong Kong registrou a maior sequência de perdas desde março, à medida que novos atritos geopolíticos reduziram o apetite dos investidores por risco e levaram à realização de lucros.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,94%, depois de tocar sua máxima desde 2015 na quinta-feira. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,97%, marcando a maior queda diária em quase cinco semanas.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,73%, sua quinta perda seguida e a mais longa série de quedas desde março.