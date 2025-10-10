Banco Master perde autorização do INSS para conceder consignado a aposentados e pensionistas

(Reuters) - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comunicou nesta sexta-feira que decidiu não renovar a autorização para o Banco Master oferecer crédito consignado a aposentados e pensionistas, citando volume expressivo de reclamações e indícios de descompasso entre práticas adotadas e parâmetros normativos.

Esses parâmetros, segundo o INSS, incluem, entre outros, exigências de autorização expressa, autenticação biométrica, guarda adequada de documentos e responsabilidade da instituição pela atuação de correspondentes bancários.

"A decisão, de caráter preventivo, decorre de análise técnica e jurídica e seguirá válida até a conclusão das apurações em andamento ou até que a instituição financeira comprove, de forma objetiva, o atendimento integral à legislação e aos regulamentos que disciplinam o crédito consignado", afirmou o INSS em nota à imprensa.