BNDES aprova R$100 mi para Belterra expandir sistemas agroflorestais

(Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Fundo Clima, aprovou R$100 milhões em financiamento para a Belterra Agroflorestas, que trabalha com regeneração de terras degradadas por meio de sistemas agroflorestais, afirmou a companhia nesta sexta-feira.

Os recursos fazem parte de um projeto que prevê investimento total de R$135 milhões para revitalizar 2,750 mil hectares nos estados do Mato Grosso, Bahia, Pará e Rondônia até 2027, o que, segundo a empresa, representa perto de 850 mil toneladas em sequestro de carbono.

Os trabalhos contam também com apoio do Fundo de Biodiversidade da Amazônia (ABF, na sigla em inglês), da gestora internacional Impact Earth, além do Fundo Vale.