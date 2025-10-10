BNDES aprova R$250 mi para Suzano restaurar 24 mil hectares de áreas degradadas

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$250 milhões para a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, Suzano, restaurar cerca de 24,3 mil hectares de áreas degradadas em regiões de preservação permanente e de reserva legal nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia.

Segundo o BNDES, "trata-se do maior volume de recursos já aprovados com recursos do Fundo Clima para a recuperação de mata nativa degradada no Brasil".

O banco afirmou que as ações a serem implementadas pelo projeto contribuirão para a regularização ambiental de mais de 1.000 imóveis rurais em seis estados: São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Mato Grosso do Sul.