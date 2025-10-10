BNDES aprova R$4 bi para empresas afetadas por tarifaço dos EUA

Por Rodrigo Viga Gaier
SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou cerca de R$4 bilhões em recursos para apoiar empresas brasileiras afetadas pelo aumento de tarifas de importação dos Estados Unidos, disse nesta sexta-feira o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.
A demanda por recursos chegou a aproximadamente R$6,7 bilhões.
No final de setembro, o BNDES tinha aprovado R$2,1 bilhões em crédito, com uma demanda de cerca de R$4,8 bilhões pelos recursos.
O Plano Brasil Soberano, criado para enfrentar tarifaço norte-americano, conta com R$40 bilhões. Desse total, R$30 bilhões são do Fundo Garantidor das Exportações (FGE) e o restante é do próprio BNDES.
Mercadante reforçou que não faltarão recursos e apoio para socorrer as empresas nacionais.
