BNDES aprova R$4 bi para empresas afetadas por tarifaço dos EUA

No final de setembro, o BNDES tinha aprovado R$2,1 bilhões em crédito, com uma demanda de cerca de R$4,8 bilhões pelos recursos.

O Plano Brasil Soberano, criado para enfrentar tarifaço norte-americano, conta com R$40 bilhões. Desse total, R$30 bilhões são do Fundo Garantidor das Exportações (FGE) e o restante é do próprio BNDES.

Mercadante reforçou que não faltarão recursos e apoio para socorrer as empresas nacionais.