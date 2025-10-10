Brasil admite frustração com ambição climática dos países a menos de um mês da COP30

O presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago, também admitiu a frustração. "Temos que reconhecer que estamos frustrados sim. Já houve dois prazos não cumpridos, inclusive por países-chave, o que dificulta os cálculos".

Até agora, apenas 62 países apresentaram seus números, com a promessa de chegar a 101 na COP30 e 125 até o final do ano. As ausências até agora incluem grandes emissores, como União Europeia e Índia.

Os Estados Unidos apresentaram sua NDC em 2024, ainda no governo Biden, mas o atual governo de Donald Trump já informou que está se retirando do Acordo de Paris.

O "quadro complicado" vai se converter em um relatório-síntese que vai traduzir as NDCs em aumento de temperatura que não deve ser das mais tranquilizadoras, afirmou Lyrio.

A frustração com as NDCs se une à já conhecida frustração dos recursos para financiamento, disse o embaixador.

O mandato da COP29, em Baku, que previa um aumento do financiamento das ações de combate às mudanças climáticas, adaptação e mitigação, ficou muito longe do US$1,3 trilhão necessário de ajuda para países em desenvolvimento, com apenas US$300 milhões prometidos.