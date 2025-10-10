Brasil começa em 6 meses obras para receber data center do TikTok, diz ministro

SÃO PAULO (Reuters) - As obras para receber um data center da plataforma de rede social TikTok começam em seis meses no Ceará, em projeto que deve atrair investimentos de R$50 bilhões, disse nesta sexta-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante evento em Belém.

"Daqui a seis meses, teremos efetivamente obras para receber o data center do TikTok. Serão investidos R$50 bilhões no Ceará, que demonstram o potencial do Brasil para recepcionar estes investimentos", afirmou o ministro, em nota publicada pelo Ministério de Minas e Energia.

O montante do investimento citado já era conhecido. Silveira se referiu a um dos empreendimentos mais adiantados da área, planejado no complexo portuário de Pecém (CE), em projeto da geradora de energia Casa dos Ventos junto com a ByteDance, dona do TikTok, conforme fontes com conhecimento do assunto anteciparam à Reuters no primeiro semestre.