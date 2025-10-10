BTG Pactual passa a deter 49,71% da Veste SA Estilo

(Reuters) - A Veste SA Estilo disse na noite de quinta-feira que o Banco BTG Pactual exerceu o direito de compra de ações e passou a deter 56,8 milhões de ações ordinárias da companhia, equivalendo a 49,71% do capital social.

O BTG também reteve a possibilidade de adquirir 4,4 milhões de ações da Veste, que representam aproximadamente 3,81% do capital da companhia.

A aquisição tem como finalidade exclusiva a realização de operações financeiras, alinhadas à estratégia de investimento e consistindo em oportunidade de geração de valor para o BTG Pactual e não tem como objetivo nesse momento qualquer alteração na estrutura atual de controle ou na governança da companhia, disse a Veste, citando notificação do BTG.