China reforça controles sobre chips de IA da Nvidia nos principais portos, segundo o FT

(Reuters) - A China intensificou a aplicação de suas restrições à importação de chips dos EUA, incluindo os processadores de inteligência artificial da Nvidia, informou o Financial Times, à medida que Pequim se concentra cada vez mais na promoção da produção nacional de semicondutores.

Autoridades alfandegárias chinesas foram enviadas aos principais portos do país para realizar verificações rigorosas nas remessas de semicondutores, informou o jornal nesta sexta-feira, citando fontes não identificadas.

As autoridades alfandegárias chinesas não responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters, enquanto um porta-voz da Nvidia se recusou a comentar sobre a notícia.