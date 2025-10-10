Comercializadora de energia América entra na Justiça para impedir cobranças após piora financeira

No pedido formulado à Justiça, o grupo de energia pede um "stay period" de 60 dias, para suspender temporariamente a exigibilidade de créditos, além de que se reconheça a "impossibilidade e ilegalidade de medidas judiciais ou extrajudiciais executivas, constritivas e expropriatórias... que importe em pagamento ou amortização de créditos de credores sujeitos à mediação".

Segundo a empresa, que atua também na geração de energia, a urgência da medida decorre de "execuções judiciais em valor relevante", em processos ajuizados por empresas como EDP Trading Comercialização de Energia, Eneva e Safira Administração e Comercialização.

Não ficou imediatamente claro o tamanho da dívida envolvida no processo.

Ainda no documento à Justiça, a América afirma que a piora de sua situação tem relação direta com a inadimplência da comercializadora Gold, que entrou em recuperação extrajudicial neste ano.

Com dívida bilionária, a Gold foi a última grande comercializadora de energia a não honrar com contratos nos mercados livre e regulado, após se alavancar realizando grandes vendas de energia sem ter recursos equivalentes comprados em meio à forte alta de preços spot de energia.

Procurada, a América disse à Reuters que o objetivo da cautelar é "garantir a continuidade de suas atividades empresariais, enquanto se estrutura uma solução negociada com os credores, bem como a venda de ativos de geração, de modo a preservar a paridade e a eficácia das negociações".