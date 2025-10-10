Confiança do consumidor dos EUA fica estável em outubro e preocupações com mercado de trabalho permanecem

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos manteve-se estável em outubro, com as famílias parecendo não se importar com a paralisação parcial do governo, embora as preocupações com o mercado de trabalho e a inflação continuem.

A Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan mostrou nesta sexta-feira que seu Índice de Confiança do Consumidor pouco se alterou, ficando em 55,0 este mês em relação a uma leitura final de 55,1 em setembro. Economistas consultados pela Reuters projetavam que o índice cairia para 54,2.

"De modo geral, os consumidores percebem muito poucas mudanças nas perspectivas da economia em relação ao mês passado. Questões como preços altos e perspectivas de emprego enfraquecidas continuam na mente dos consumidores", disse Joanne Hsu, diretora da Pesquisa de Consumidores, em um comunicado.