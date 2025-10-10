Controlador da Ambipar tem participação na empresa reduzida e cita "alienação irregular"

De acordo com o controlador, entre os dias 25 de setembro e 6 de outubro, Bradesco e a Genial Investimentos, em conjunto com veículo do Grupo Opportunity (Genial/Opportunity), "excutiram ilegalmente ações" de sua propriedade, sem sua autorização e em descumprimento à medida do dia 25.

Borlenghi Junior cita uma "indevida transferência" ao Bradesco de 72.233.230 ações, das quais 15.896.900 ações foram alienadas entre 30 de setembro e 6 de outubro. Também aponta "indevida alienação" pela Genial/Opportunity de 24.550.000 ações entre 2 e 6 de outubro.

Procurados, o Bradesco afirmou que não irá comentar e a Genial não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

A participação direta e indireta de Borlenghi Junior no capital social total e votante da Ambipar passou de 1.227.402.390 ações ordinárias (73,48%) para 1.130.619.160 ações ordinárias (67,68%).

"A alienação irregular de ações da companhia, em curto espaço de tempo e em violação à decisão judicial, resultou em perda estimada de valor de mercado de aproximadamente R$20 bilhões", afirmou o controlador na correspondência enviada à empresa, que atua em gestão de resíduos.

Borlenghi Junior afirmou que "estão sendo adotadas todas as medidas legais cabíveis para reversão da situação e responsabilização dos envolvidos".