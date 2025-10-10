DigiPlus pausa lançamento da GamePlus, sua primeira marca brasileira

(Reuters) - A empresa filipina de entretenimento DigiPlus Interactive Corp anunciou nesta sexta-feira uma pausa no lançamento de sua primeira marca brasileira, a GamePlus, após uma "soft launch" realizada no dia 22 de setembro.

A empresa disse que utilizou o período de lançamento preliminar como teste para aprender sobre o comportamento dos jogadores brasileiros, suas preferências culturais e a dinâmica do entretenimento.

"Essas descobertas serão fundamentais para aprimorar a pesquisa e o desenvolvimento da empresa e orientar o design de uma experiência de jogo local única", disse.