Enjoei aprova venda de 25% da Cresci Pedi por R$36,1 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Enjoei aprovou a venda de 25% de participação da companhia na Cresci e Perdi por R$36,1 milhões, segundo fato relevante divulgado nesta sexta-feira.

A empresa afirmou que tomou conhecimento de descumprimento contratual relevante que impossibilita a continuidade da sociedade de forma imediata, a despeito da inexistência de indícios de qualquer impacto nas operações e nas demonstrações financeiras do grupo Cresci e Perdi, de acordo com o comunicado.

A participação havia sido comprada 2024.