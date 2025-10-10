Estatal da China oferece cargas de minério da BHP para venda em meio a temores de proibição

(Reuters) - Várias cargas de minério de ferro da australiana BHP foram colocadas à venda na China na quinta-feira e pelo menos uma delas foi vendida a um trader local, o que pode dissipar preocupações na Austrália de que Pequim havia imposto uma proibição às vendas de minério de ferro da maior mineradora do mundo.

A BHP vendeu uma carga de 170.000 toneladas a um trader chinês na quinta-feira, o primeiro dia de negociação após o feriado nacional de uma semana na China, de acordo com dois traders com conhecimento direto do assunto. A carga foi paga em dólares, segundo eles.

No mesmo dia, a filial de Xangai do China Mineral Resources Group (CMRG), estatal criada em 2022 para centralizar a compra de minério de ferro e obter melhores condições das mineradoras, ofereceu oito cargas de minério de ferro da BHP, totalizando 1,14 milhão de toneladas para as siderúrgicas, de acordo com uma folha de oferta vista pela Reuters.