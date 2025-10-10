Euro digital pode drenar até 700 bilhões de euros de depósitos em uma corrida bancária, diz BCE

O estudo do BCE constatou que, se houvesse uma corrida sem precedentes aos bancos comerciais, os depositantes retirariam 699 bilhões de euros dos bancos da zona do euro para depositá-los em euros digitais se o limite de cada indivíduo fosse fixado em 3.000 euros.

Isso equivale a 8,2% de todos os depósitos à vista de varejo, embora o impacto fosse maior para os pequenos credores de mercado e bancos de varejo, disse o BCE.

Nesse cenário, que o BCE descreveu como altamente improvável, 13 dos 2.025 bancos na análise esgotariam sua liquidez de caixa obrigatória, conforme medido pelo Índice de Cobertura de Liquidez.

Esses números podem ser uma superestimativa, pois não consideram o fato de que alguns depositantes têm mais de uma conta bancária, disse o BCE.

De acordo com o "cenário normal" do BCE, no qual os depositantes não fazem uso total de sua provisão digital em euros, pouco mais de 100 bilhões de euros sairiam dos cofres dos bancos, deixando o setor dentro dos requisitos de liquidez, segundo o estudo.

E até mesmo essa saída poderia ser mais do que compensada por uma tendência contínua de saída de dinheiro em espécie e entrada em meios eletrônicos de pagamento, o que deve aumentar os depósitos dos bancos, acrescentou o BCE.